"Сотрудничество продолжается": Зеленский провел встречу с миссией МВФ

Во встрече также участвовали глава Национального банка Яков Смолий и Министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства", – заявил Зеленский.

При этом президент пояснил причины решения о роспуске Верховной Рады.

"Я считаю, что эта Верховная Рада потеряла возможность принимать ответственные решения… К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", – подчеркнул Зеленский.

"Очередные выборы должны состояться в конце октября. Тогда где-то в декабре мы получили бы коалицию и новое правительство. И граждане, и экономика не могут столько ждать. Без необходимых изменений у нас тогда были бы проблемы с Международным валютным фондом", – добавил глава государства.

Президент также сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

"На этой неделе мы обязательно направим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это – нетрудоспособный парламент", – отметил Зеленский.

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В свою очередь глава НБУ Яков Смолий подчеркнул, что продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.

"До конца текущего года наша страна должна выплатить более $5 млрд по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов пока $19,3 млрд, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств. В то же время, сотрудничество с МВФ – это также доступ к другому финансированию", – отметил глава НБУ.

"Своевременное и надлежащее обслуживание и погашение государственного долга – залог доверия иностранных инвесторов к Украине, основа репутации государства на международной арене", – добавила глава Минфина Оксана Маркарова.

Со своей стороны, представители Международного валютного фонда засвидетельствовали готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", – подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.

Также руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов – НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщалось, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк по итогам встречи с представителями миссии МВФ заявил, что власти Украины планируют обсуждать новую программу сотрудничества с Фондом после парламентских выборов.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

Действующая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

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