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28.05.19 20:48

Минэкономразвития определило победителя на должность главы "Электротяжмаша"

Министерство экономического развития и торговли Украины объявило победителем конкурсного отбора на должность руководителя государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) исполняющего обязанности директора завода Дмитрия Костюка.

Минэкономразвития определило победителя на должность главы "Электротяжмаша"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Минэкономразвития, передает БизнесЦензор.

Заседание комиссии по проведению конкурсного отбора состоялось 28 мая, она заслушала конкурсные предложения трех участников конкурсного отбора.

"По результатам обсуждения и анализа конкурсных предложений участников победителем конкурсного отбора на должность руководителя ГП "Завод" Электротяжмаш " объявлен Костюк Дмитрий Васильевич"", - отмечается в сообщении.

Решение комиссии является основанием для заключения контракта между Минэкономразвития и победителем конкурсного отбора.

Как сообщалось, в ноябре 2015 года Минэкономразвития, руководимое Айварасом Абромавичюсом, по результатам проведенной проверки отстранило директора "Электротяжмаша" Владимира Глушакова и назначило и.о. первого заместителя Костюка, затем объявило конкурс по отбору нового руководителя.

Уволенный директор неоднократно добивался своего восстановления.

В апреле 2016 года вице-президент Areva в ряде стран Центральной и Восточной Европы, гражданин Франции и Мексики Жан-Андре Барбоза победил в конкурсе Минэкономразвития на руководителя "Электротяжмаша", однако устал ждать окончательного решения о назначении и выбрал другое предложение в частном бизнесе.

Затем Украина неоднократно перезапускала процесс отбора руководства госпредприятий, однако конкурсный отбор руководителя "Электротяжмаша" проведен не был.

Минэкономразвития вновь объявило конкурс на руководителя предприятия 22 апреля, в числе требований к претендентам - не менее трех лет работы руководителем низшего уровня.

Имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности государства "Завод "Электротяжмаш", входящий в 50 крупнейших госпредприятий Украины, специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. Поставляет продукцию в Россию, Индию, Казахстан, Панаму, Мексику и другие страны.

В январе-сентябре 2018 года завод увеличил чистый доход на 62,6% к аналогичному периоду 2017 года - до 1 млрд 642 млн грн, чистая прибыль сократилась почти на треть - до 4,04 млн грн.

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