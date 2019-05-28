Предложение Коломойского о дефолте не рассматривается, – Данилюк

Об этом Данилюк заявил на брифинге, посвященном встрече президента Владимира Зеленского и членов его команды с миссией МВФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не думаю, что президент прислушивается сейчас к подобным советам. У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом – государство должно защищать интересы граждан", – сказал секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что невыполнение Украиной своих обязательств по долговым инструментам является "дорогой в никуда", подрывающей доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно ощутят на себе украинцы.

"Поэтому такие решения даже не рассматриваются", – заявил чиновник.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил члена своей команды бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сегодня, 28 мая.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times сказал, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины

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