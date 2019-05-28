Данилюк анонсировал новую программу сотрудничества с МВФ

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк на брифинге, посвященном встрече президента Владимира Зеленского и членов его команды с миссией МВФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институциями для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов относительно подготовки новой программы, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны", – сказал Данилюк.

Секретарь СНБО также опроверг распространяемые в СМИ сообщения о том, что из-за решения президента о роспуске Верховной Рады миссия МВФ прекратила свою работу в Украине.

По словам Данилюка, все понимают, что решение о роспуске парламента – это внутреннее решение Украины, которое "направлено на то, чтобы ускорить политические процессы в стране".

"Все украинцы ожидают обновления политической элиты, обновления государственных органов власти, и поэтому внеочередные выборы призваны, чтобы скорее обновилась Верховная Рада и состав Кабинета министров. Чтобы мы имели все эти органы, настроенные на серьезные изменения, и работали, как единая команда. Это разделяет МВФ, потому что это то, что нужно для успешного сотрудничества", – отметил Данилюк.

При этом секретарь СНБУ высказал мнение, что Украина может получить транш Международного валютного фонда (МВФ) уже после завершения досрочных парламентских выборов и формирования правительства, это не является проблемой.

"Я думаю, что это будет уже после парламентских выборов и формирования правительства. Смотрите, транш важен, но он важен прежде всего для Национального банка, который пополняет золотовалютные резервы. Сейчас на этом этапе важно, чтобы правительство выполняло свои обязательства, как внутренние – по бюджету, так и внешние", – сказал Данилюк, отметив, что для этого важно продолжать сотрудничество с МВФ.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил члена своей команды бывшего министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сегодня, 28 мая.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Киев 20 мая для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand by и консультаций по IV статье устава МВФ и начала встречи 21 мая.

В СМИ в среду появились сообщения о якобы досрочном сворачивании миссии, однако в представительстве МВФ заявили, что эксперты Фонда продолжают свои встречи с властями, хотя решение Зеленского о роспуске Рады и последовавшее затем заявление об отставке премьера действительно создало проблему для работы миссии.

23 мая директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

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