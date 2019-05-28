БизнесЦензор

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28.05.19 19:44

Спрос на гривневые облигации госзайма упал до минимума за последние месяцы (обновлено)

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на аукционах во вторник, 28 мая, упали до рекордно низкого для последних месяцев уровня в 1,23 млрд грн из-за чего Минфину пришлось повысить ставку самых коротких трехмесячных бумаг до 18% с 17,89% годовых неделей ранее.

Спрос на гривневые облигации госзайма упал до минимума за последние месяцы (обновлено)

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов по итогам аукциона по размещению ценных бумаг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, спрос на трехмесячные ОВГЗ упал в 14 раз – до 46,5 млн грн (по номиналу), а на длинные, двухлетние, ранее популярные среди нерезидентов – в 16 раз, до 29 млн грн.

В то же время спрос на шести- и двенадцатимесячные бумаги увеличился в 1,6-1,7 раза, соответственно до 500 млн грн и 836,8 млн грн.

Что касается валютных бумаг, то основной объем размещения ($73,86 млн) обеспечили ОВГЗ с возможностью досрочного погашения, на которые традиционно был лишь один покупатель.

Продажи восьмимесячных и 17-месячных долларовых бумаг составили соответственно $13,2 млн и $3,9 млн, а ставки по ним остались на уровне 7,25% годовых.

Как отмечает агентство, ожидаемого ранее притока нерезидентов в связи с запуском "линка" с депозитарием Clearstream во вторник не произошло, так как эта новость померкла на фоне комментариев экс-совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского о целесообразности дефолта.

На этом фоне снижение стоимости украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов во вторник составило до 1% и даже несколько более по самым длинным бумагам, так как в понедельник на рынке США и Великобритании был банковский выходной. Однако к концу дня бумаги отыграли часть падения, потеряв за день в цене до 0,4%

Гривня во вторник, по словам участников рынка, также подешевела до 26,5075 грн/$ с 26,345 грн/$ в предыдущий рабочий день.

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