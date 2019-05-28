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28.05.19 18:24

Владельцы биометрических паспортов смогут самостоятельно проходить контроль в аэропортах Варшавы

С июня 2019 года пассажиры, путешествующие через варшавские аэропорты им. Шопена и Модлин, смогут воспользоваться системой "биометрических рамок" - устройствами для сканирования биометрических паспортов. С помощью рамок пассажиры смогут проходить пограничный контроль без участия сотрудников пограничной службы.

аэропорт,варшава,шопена

Об этом сообщает ЦТС, передает БизнесЦензор.

Всего планируется установить 25 устройств ABC (Automated Border Control). 20 рамок придется на аэропорт им. Шопена, 5 - на Модлин.

Процесс сканирования и проверки данных будет занимать порядка 12 секунд.

"Просто откройте документ, поместите его с фотографией в сторону считывателя и затем, удерживая его, проведите сканирование. Тогда, если весь процесс пройдет положительно, дверь откроется", - пояснил представитель пресс-службы аэропорта им. Шопена Петр Рудзки.

Благодаря проверке биометрических данных система ABC исключит возможность использования поддельного, измененного или чужого документа. Кроме того, рамки ABC будут подключены к базам данных, которыми управляет пограничная служба, что в свою очередь позволит определить, не представляет ли путешественник угрозу внутренней безопасности и общественному порядку. Роль сотрудника в автоматизированных пограничных проверках будет заключаться в том, чтобы контролировать правильное функционирование устройств ABC.

Автоматизированная система пограничного контроля уже используется в аэропортах других европейских стран, включая Германию, Великобританию, Нидерланды, Испанию и Францию. В Польше это будет новое решение, которое позволит больше автоматизировать процесс регистрации в аэропортах, сохраняя при этом высокие стандарты безопасности и комфорта для путешественников.

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