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28.05.19 18:45

Alibaba готовит размещение акций в Гонконге на $20 миллиардов, – Reuters

Интернет-гигант Alibaba рассматривает возможность привлечения до $20 млрд через листинг в Гонконге после рекордного IPO на $25 млрд в Нью-Йорке в 2014 году.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает БизнесЦензор.

По данным трех источников, гигант электронной коммерции работает с финансовыми консультантами и собирается подать заявку конфиденциально в Гонконге уже во второй половине 2019 года.

Источники отметили, что многие детали остаются неясными, включая окончательный планируемый размер размещения.

Один из собеседников агентства, непосредственно знакомый с ситуацией, уточнил, что сумма, скорее всего, составит от $10 до $15 млрд.

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Если Alibaba продаст акции на $20 млрд, дополнительное размещение может стать шестым по величине в истории, по данным Refinitiv.

Дополнительное размещение, которое станет крупнейшим в мире за последние семь лет, позволит Alibaba получить финансирование, чтобы продолжить инвестировать в технологии, что является приоритетом для Китая на фоне замедления экономики и торгового противостояния с США.

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