Минфин утвердил структуру новой Налоговой службы

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, будет ликвидировано Главное управление внутренней безопасности, а его функции передадут Департаменту по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционные меры) и Департаменту кадрового обеспечения и развития персонала (выявление конфликта интересов, профилактическая работа).

Также утвержденная структура предусматривает объединение департаментов налогов и сборов юридических и физических лиц в один Департамент администрирования налогов, создание Департамента налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения путем объединения Департамента аудита и Департамента трансфертного ценообразования и международного налогообложения, а также Департаменту мониторинга рисковых операций и доходов вместо Департамента мониторинга рисковых операций и Департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем.

"Организационная структура центрального аппарата ГНС ​​будет построена по функционально-ориентированному подходу, что позволит усилить аналитическую составляющую Службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечит модернизацию IТ-сервисов и платформ", – отмечается в сообщении.

В Минфине уточнили, что следующими шагами по созданию нового налогового ведомства станут утверждение штатного расписания аппарата ГНС, перевод не менее 30% кадрового состава в новую службу и утверждение Кабинетом министров распоряжение о передаче функций от ГФС в ГНС.

Как сообщалось, ранее новосозданная Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Кабинет министров 15 мая решил образовать комиссию по реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) и утвердить ее председателем комиссии начальника Одесской таможни Александра Власова, который с сентября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности главы ГФС.

Напомним, на заседании 8 мая Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС). Конкурс на пост главы Государственной таможенной службы остается заблокированным по иску народного депутата из БПП Андрея Антонищака.

Верланов ранее прогнозировал, что Государственная налоговая служба, как юридическое лицо, будет зарегистрирована в течении трех рабочих дней и заработает ориентировочно в июне-июле.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров одобрил постановление о реорганизацииГосударственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

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