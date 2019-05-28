Потребность бюджета на 2019 год в займах превысит 12% ВВП, – Совет НБУ

Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Данилишин отметил, что в структуре госдолга преобладают кратко- и среднесрочные заимствования, а пиковые долговые выплаты приходятся на 2019 год. При этом высокая потребность бюджета в финансировании является лишь одним из факторов риска государственных заимствований в этом году.

Также среди таких факторов высокая стоимость обслуживания госдолга (около 6%), высокие показатели соотношения расходов по погашению и обслуживанию госдолга к доходам бюджета (46,1%) и расходов госбюджета.

"Риск негативного влияния политики государственных заимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной сферы Украины будет усиливаться в случае отсрочки получения внешнего финансирования по существующей программе сотрудничества с Международным валютным фондом stand by, продолжения недовыполнение плана доходов государственного бюджета, недополучения запланированных поступлений от приватизации, а также возможных трудностей с привлечением как внешнего, так и внутреннего финансирования", – отметил Данилишин.

Как сообщалось, Совет НБУ дал ряд рекомендаций Кабинету министров относительно влияния политики государственных заимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной сферы. В частности, и упрощение доступа физических лиц к рынку облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) или возобновление практики заимствований у физлиц с помощью казначейских обязательств.

Также Совет рекомендовал правительству наращивать долю государственных внутренних гривневых заимствований, углублять рынок государственных ценных бумаг, продлять средневзвешенную срочность ОВГЗ.

Дефицит бюджета Украины в 2018 году снизился до 1,7% ВВП при плановом показателе в 2,4% ВВП. Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.

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