В госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов"

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности, передает БизнесЦензор.
Учитывая такой высокий спрос на программу со стороны населения и ОСМД, некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование, другие – еще предоставляют возможность всем желающим принять участие в программе.
Госэнергоэффективности благодарит за успешно завершенную работу по сбору заявок в рамках нынешнего финансирования:
- "Приватбанк" - за участие ОСМД в программе;
- "Ощадбанк" и "Укргазбанк" - относительно частных домохозяйств.
Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук обращает внимание, что заявки на "теплые кредиты" еще можно подать в такие банки:
- для ОСМД - "Укргазбанк" и "Ощадбанк";
- для физических лиц - "Укрэксимбанк".