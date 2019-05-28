В госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов"

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности, передает БизнесЦензор.

Учитывая такой высокий спрос на программу со стороны населения и ОСМД, некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование, другие – еще предоставляют возможность всем желающим принять участие в программе.

Госэнергоэффективности благодарит за успешно завершенную работу по сбору заявок в рамках нынешнего финансирования:

"Приватбанк" - за участие ОСМД в программе;

"Ощадбанк" и "Укргазбанк" - относительно частных домохозяйств.

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук обращает внимание, что заявки на "теплые кредиты" еще можно подать в такие банки:

для ОСМД - "Укргазбанк" и "Ощадбанк";

для физических лиц - "Укрэксимбанк".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram