"Роскосмос" подсчитал убытки от аварийных пусков ракет за 8 лет

Об этом говорится в приложении к проекту постановления разработанного госкорпорацией "Роскосмос" постановления правительства РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб Российской Федерации составил более 35 млрд рублей", – говорится в документе.

При этом убытки "Роскосмоса" в 2010-2018 годах от аварий при незастрахованных космических пусках составили 10,5 млрд рублей, "источники возмещения которых не установлены", говорится в документе.

Всего в 2010-2018 годах были застрахованы запуски более 80 космических аппаратов. Страховая сумма составила порядка 187,5 млрд рублей.

"На организацию страхования было потрачено около 15 млрд рублей бюджетных средств и средств госкорпорации "Роскосмос" (из них субсидии – около 12 млрд рублей), что составляет 8% стоимости космической техники", – отмечается в документе.

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Одна из последних аварий произошла в октябре 2018 года. Тогда из-за неисправного датчика один из боковых блоков первой ступени отделился неправильно, и вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с космонавтом "Роскосмоса" Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Ником Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане.

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