Fitch подтвердил рейтинги "Альфа-Банка"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение агентства, передает БизнесЦензор.

"Долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте "B-" и национальные долгосрочные рейтинги "AA (ukr)" отражают мнение Fitch о том, что банку может быть оказана некоторая поддержка со стороны контролирующего акционера "Альфа Груп", – сообщается на сайте агентства.

Fitch также подтвердило рейтинг жизнеспособности (VR) "Альфа-Банка" на уровне "ccc" из-за ограниченных изменений в кредитном профиле банка с момента последней пересмотра.

Тем не менее, по мнению агентства, вероятность такой поддержки ниже, чем у других банков с иностранным капиталом.

В документе указывается, что, несмотря на значительное улучшение качества кредитов, VR "ccc", по-прежнему, отражает слабое качество кредитов и капитализацию, а также уязвимые, хотя и улучшенные показатели. Fitch также учло умеренное негативное влияние на кредитный профиль "Альфа-Банка" в результате запланированного слияния с более проблемным, но меньшим по размеру сестринским банком – "Укрсоцбанком".

Как сообщалось, в конце октября 2016 года была завершена операция по передаче 99,9% акций "Укрсоцбанка" от UniCredit Group в пользу ABH Holdings S.A. (АВНН), основным активом которого в Украине является, в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%. В настоящее время группа ABH Holdings S.A. проводит консолидацию активов в Украине, что приведет к созданию на базе "Альфа-Банка" (Украина) крупнейшего в стране частного банка.

АВНН имеет инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане и Нидерландах, а также представительства на Кипре и в Великобритании.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,614 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 12 место (37,832 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

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