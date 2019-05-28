Россияне теряют интерес к отдыху в оккупированном Крыму, – опрос

Об этом сообщил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин, комментируя проведенное исследование, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Большинство россиян на вопрос "где бы вы предпочли отдыхать, если был бы выбор и средства" ответили – за границей. Их доля в 2019 году выросла до 39% по сравнению с 21% годом ранее", – сообщил Родин.

По словам представителя социологического центра, второй тенденцией этого года стало то, что интерес россиян к отдыху в Крыму снизился.

"Сократилась до 31% доля тех, кто хочет в Крым, в прошлом году было 36-37%. Стал снижаться "хайп" на это направление, тем не менее, 31% – это все еще почти треть", – отметил Родин.

По данным ВЦИОМ, 26% россиян хотели бы отдохнуть на черноморском побережье Кавказа (в 2018 году было 33%), в другом городе или селе России – 13% (было 17%), дома – 12% (было 9%).

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"При этом конкретные планы россиян на лето значительно отличаются от желаемых. Так, 44% планируют остаться дома (в том году было 45%). Интересно, что этот показатель ежегодно снижается с 2004 года, идет смена возрастных поколений и менталитета", – сказал Родин.

Еще 26% россиян сообщили, что этим летом отдохнут на даче (год назад было 34%), 9% – в другом городе или селе России (14%).

При этом доля жителей РФ, которые имеют конкретные планы поехать за границу, выросла с 4% до 10% в 2019 году.

В среднем на отдых в 2019 году россияне смогут потратить 43,3 тыс. рублей на человека (-2% по сравнению с 2018 годом).

Отвечая на вопрос, почему поехать отдыхать в этом году не получится, большинство россиян сказали, что "нет денег". Их доля составила 53%, что на 9% больше, чем год назад.

В рамках исследования ВЦИОМ ежедневно опрашивал 1600 респондентов не менее чем из 80 регионов России.

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