Европейская бизнес ассоциация предупредила об угрозе дефолта для инвестиций

Об этом заявила исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ЕВА.

"Думаю, ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами. И это, прежде всего, репутационный риск, который влечет за собой многие другие последствий", – заявила Деревянко.

"На сегодня бизнес ожидает продолжения структурных реформ, задекларированных Украиной. Популизм и поспешные решения не должны становиться препятствием для развития. Ведь любые решения имеют свои последствия. Для инвесторов очень важна предсказуемость и прогнозируемость", – подчеркнула исполнительный директор ассоциации.

Как указывают в ЕВА, согласно проведенному в апреле опросу иностранных инвесторов, положительными шагами новой администрации в следующие 3-6 месяцев будут эффективная борьба с коррупцией, назначения на ключевые должности профессионалов, шаги по разграничению власти и бизнеса и быстрое достижение договоренности с МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

Как сообщалось, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times заявил, что выступает за объявление Украиной дефолта, сославшись на примеры Греции и Аргентины.

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