"Укрзализныця" назначила 22 летних поезда на морские курорты

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

В частности, открыта продажа билетов на следующие поезда:

№212/211 Новоалексеевка - Харьков, с 14 июня по 1 сентября ежедневно;

№215/216 Покровск - Новоалексеевка, с 1 июня по 31 августа ежедневно;

№227/228 Киев - Бердянск будет курсировать из Киева 31 мая, со 2 июня по 22 сентября через день, из Бердянска с 1 июня по 23 сентября через день;

№280/279 Жмеринка - Киев - Геническ отправлением из Жмеринки 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 26 июня, с 5 июня по 21 сентября через день, из Геническа 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 27 июня, с 6 июня по 22 сентября через день, Жмеринка - Днепр с отправлением из Жмеринки 29 мая и 2 июня, с Днепра - 30 мая и 3 июня.

№298/297 Киев - Херсон, с 30 мая по 22 сентября ежедневно;

№162/161 Николаев - Киев с отправлением из Николаева 8, 12, 14, 22, 28, 30 июня, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 июля, 2, 10, 16, 20, 24 26, 30 августа, из Киева – 9, 13, 15, 23, 29 июня, 1, 7, 13, 15, 21, 25, 27, 31 июля, 3, 11, 17, 21, 25, 27, 31 августа;

№248/247 Одесса - Житомир с 31 марта ежедневно;

№256/255 Львов - Херсон, 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа , 4, 8, 12, 16 сентября;

№288/287 Одесса - Киев отправлением из Одессы с 14 июня по 1 сентября ежедневно, кроме первого дня недели и 17 июня, из Киева с 15 июня по 2 сентября ежедневно, кроме второго дня недели и 18 июня;

№190/244/189 Днепр, Кривой Рог - Геническ отправлением из Днепра и Кривого Рога с 5 июня по 9 сентября через день, из Геническа с 6 июня по 12 сентября через день;

№232/231 Геническ - Ивано-Франковск, с 6 июня по 10 сентября по четным числам, кроме 18, 20 июня;

№472/471/552 Днепр, Кривой Рог - Бердянск, с 6 июня по 16 сентября по четным числам;

№213/214 Сумы - Одесса, с 1 июня по 15 сентября по нечетным числам;

№261/262 Харьков - Бердянск, с 7 июня по 7 сентября ежедневно;

№63/263/264 Харьков, Киев - Одесса, с 14 июня по 2 сентября ежедневно;

№271/272 Харьков - Одесса, с 19 июня по 21 сентября через день;

№729/730 (Интерсити) Харьков - Геническ, с 13 июня по 1 сентября ежедневно, кроме вторника;

№114/118 Черновцы - Геническ отправлением из Черновцов с 30 мая по 7 сентября ежедневно, из Геническа с 1 июня по 9 сентября ежедневно;

№168/167 Львов - Одесса, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июня, 2, 3, 6, 7, 10, 11 , 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 июля, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 августа, 1 сентября;

№170/169 Львов - Одесса, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9 , 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июля, 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа, 2 и 3 сентября.

№243/244 Ивано-Франковск - Бердянск, с 1 июня по 1 сентября ежедневно;

№292/294 Ковель - Киев - Одесса с отправлением из Ковеля с 31 мая по 16 сентября ежедневно, из Одессы с 1 июня по 17 сентября ежедневно.

Кроме того, продлены маршруты следования поездов:

№76/75 Киев - Кривой Рог в Херсон. Поезд будет отправляться из Херсона 15, 16, 18, 19, 26, 27 июня, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 июля, 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29, 30 августа;

№779/780 Сумы - Киев в Винницу. Поезд будет отправляться по 6, 7 дням недели, 14 17, 28 июня и 1 июля.

Также в дополнительные рейсы отправится поезд №86/85 Львов - Новоалексеевка. Из Львова с 31 мая по 7 сентября по нечетным числам, из Новоалексеевки 1 июня, со 2 июня по 8 сентября по четным.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram