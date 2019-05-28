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28.05.19 20:42

"Укрзализныця" назначила 22 летних поезда на морские курорты

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 22 поезда, которые будут курсировать в летний период на популярные морские курорты в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве и Херсоне.

"Укрзализныця" назначила 22 летних поезда на морские курорты

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

В частности, открыта продажа билетов на следующие поезда:

Кроме того, продлены маршруты следования поездов:

Также в дополнительные рейсы отправится поезд №86/85 Львов - Новоалексеевка. Из Львова с 31 мая по 7 сентября по нечетным числам, из Новоалексеевки 1 июня, со 2 июня по 8 сентября по четным.

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