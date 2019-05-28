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28.05.19 14:31

ЕБРР может организовать кредит для "Укрэксимбанка" на 80 миллионов евро на энергоэффективность

Европейский банк реконструкции и развития может организовать синдицированный кредит государственному "Укрэксимбанку" в размере 80 млн евро для поддержки частных инвестиций в возобновляемую энергию и энергоэффективность в Украине.

укрэксимбанк

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно информации на сайте ЕБРР, непосредственно ЕБРР намерен выделить 40 млн евро.

Совет директоров банка планирует рассмотреть вопрос о возможности предоставления Укрэксимбанку такого кредита 19 июня 2019 года.

"Укрэксимбанк", единственным собственником которого является государство, создан в 1992 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов (232,064 млрд грн) банк занимал 3 место среди 77 действовавших в стране банков.

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