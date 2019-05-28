Антимонопольный комитет открыл дело по действиям НКРЭКУ при создании формулы "Роттердам+"

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Мария Нижник постановила начать рассмотрение дела о совершении НКРЭКУ антиконкурентных действий, путем предоставления части производителей электроэнергии преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, что может привести к искажению конкуренции на рынках электроэнергии.

Об этом говорится в распоряжении Нижник от 20 мая о начале рассмотрения дела №128-26.13 / 66-19, начатой за нарушение, предусмотренное пунктом 3 статьи 50 и абзацем 7 части 2 статьи 15 Закона "О защите экономической конкуренции".

Третьей стороной к делу приобщены госкомпания "Энергоатом". Сбор и анализ доказательств по делу поручено Департаменту исследований и расследования рынков топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Госуполномоченный ссылается на информацию Национального антикоррупционного бюро, предоставленную АМКУ в апреле 2019 года.

НАБУ выявило признаки негативных последствий действий НКРЭКУ по применению Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии, введенного в 2016 году постановлением №289.

По данным НАБУ, эти действия Нацкомиссии могли привести к предоставлению преимуществ производителям, которые работают по ценовым заявкам, по сравнению с производителями, которые не работают по ценовым заявкам.

НКРЭКУ течение 2016-2017 годов проводило расчет прогнозируемой ОРЦ в нарушение алгоритма, определенного Порядком ОРЦ, путем ручного корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий период. При определенных условиях это могло привести к искажению конкуренции на рынке.

Ранее глава АМКУ Юрий Терентьев определял Марию Нижник главной по делам о рынке электроэнергии, а анализом по делам занимался Департамент ТЭК и ЖКХ под руководством Татьяны Кулешовой.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее АМКУ отказался расследовать формулу "Роттердам+" по обращению государственной компании "Энергоатом".

В 2016 году председатель АМКУ Юрий Терентьев лично согласовал проект решения АМКУ №289, которым была введена так называемая формулу "Роттердам +". Она учитывает в тарифе теплогенерации стоимость и доставку угля из Роттердама. На самом деле почти весь уголь доставляется к украинским ТЭС с Донбасса и России, то есть на значительно меньшие расстояния. Поэтому "плюс" в формуле является чистой прибылью теплоэнергетиков. Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе Ахметова.

Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации "ДТЭК", которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

На момент ввода формулы "Роттердам +" НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк, который также работал в компании ICU и Roshen Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики в период разработки "Роттердама +" в 2015-2016 годах.

В апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ. При этом НКРЭКУ скрывает от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.