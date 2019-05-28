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28.05.19 14:16

Зубко предложил создать платформу для ОСББ на основе системы Prozorro

Для проведения энергомодернизации зданий, которыми управляют объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) целесообразно создать электронную площадку на основе системы Prozorro.

Зубко предложил создать платформу для ОСББ на основе системы Prozorro

Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил на встрече с Ассоциацией председателей ОСМД, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, сегодня в Украине из 160 тыс. многоэтажных домов почти 100 тыс. нуждаются в масштабной модернизации, в чем должен помочь новосозданный Фонд энергоэффективности.

Зубко отметил, что в отличие от программы "теплых кредитов", Фонд предлагает для ОСМД более комплексный подход и может финансировать проведение энергоаудита, закупку строительных материалов, проектные и энергосервисные работы при условии проверки проектов.

"Фонд не будет навязывать и предлагать ОСМД компании для внедрения энергоэффективных мероприятий. В Украине открытый рынок энергоаудиторов, энергосервисных компаний и проектных организаций, и именно ОСМД будет выбирать компанию с лучшими условиями, которая будет нести полную ответственность за качество выполненной работы", – рассказал Зубко.

Однако, по словам вице-премьера, появляется много компаний, которые не выполняют оплаченные работы после получения аванса. Поэтому необходимо создание платформы, на которую ОСМД смогут зайти и заполнить форму, указав технические характеристики дома. А уже потом получить предложения по энергоаудиту, энергосервису и от проектантов со всей Украины.

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Фонд энергоэффективности – государственное учреждение, созданное с целью поддержки инициатив по энергоэффективности, внедрения инструментов стимулирования и поддержки осуществления мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий и энергосбережения, в частности в жилом секторе, с учетом национального плана по энергетической эффективности, уменьшения выбросов двуокиси углерода с целью выполнения Парижского соглашения, внедрение acquis communautaire ЕС и Договора об учреждении Энергетического Сообщества, обеспечение соблюдения Украиной международных обязательств в сфере энергоэффективности.

Фонд энергоэффективности оказывает поддержку объединениям совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) для внедрения энергоэффективных мероприятий путем предоставления грантов и внедрения комплексных технических решений.

Деятельность Фонда финансируется за счет средств госбюджета Украины, финансовой поддержки ЕС и правительства Германии.

Программа Фонда энергоэффективности реализуется в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Программой развития ООН (ПРООН).

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