Нацагентство обнаружило неточности в декларациях народных депутатов на 8,5 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба НАПК по итогам полной проверки 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины, передает БизнесЦензор.

По данным ведомства, из них недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 млрд грн выявлены в 77 декларациях народных депутатов.

По итогам проверок НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений: декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконного обогащения (до признании неконституционной статьи 368-2 УК).

В том числе 10 обоснованных выводов НАПК по выявленным признакам уголовных преступлений в действиях народных депутатов Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука НАБУ уже приобщило к материалам соответствующих уголовных производств.

Кроме того, недостоверные сведения в декларации Людмилы Денисовой стали основанием для начала досудебного расследования НАБУ. Также на основании выводов НАПК по декларациям Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу.

Кроме того, по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд 4 протокола об административных правонарушениях по части четвертой статьи 172-6 КУоАП.

"Еще в 49 декларациях народных депутатов установлено недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в конце февраля 2019 года Конституционный суд по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

По данным НАБУ, отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение привела к полному или частичному закрытию 63 уголовных производств, в рамках которых детективы НАБУ расследовали факты незаконного обогащения на общую сумму более 0,5 млрд грн.

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