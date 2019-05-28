Нацбанк планирует перенести торговлю гривневыми облигациями на международные площадки

Об этом говорится в презентации Нацбанка в связи с запуском "линка" с депозитарием Clearstream, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вторичный рынок будет сосредоточен на международной торговой платформе (ожидается до конца 2019 года)", – сказано в документе.

Нацбанк отмечает, что сейчас основная вторичная торговля ОВГЗ происходит на украинских фондовых биржах. Ее оборот в первом квартале этого года составил почти 40 млрд грн, тогда как объем размещения на первичном рынке – до 60 млрд грн.

По данным агентства, запуск размещения ОВГЗ через торговую платформу Bloomberg реально может произойти несколько позднее – в июле или даже позже. Одна из причин – сопротивление этому проекту со стороны украинского регулятора рынка ценных бумаг НКЦБФР, которая считает необходимым, чтобы торговые платформы получили разрешение на такие операции подобно тому, как их получают украинские биржи.

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Как сообщалось, международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream, входящий в группу Deutsche Börse Group, 27 мая открыл доступ к украинским государственным ценным бумагам.

Портфель гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов с начала года вырос с 6,3 млрд грн до 41,1 млрд грн по сравнению с 337,1 млрд грн у НБУ, 259,1 млрд грн – у украинских банков, 18,5 млрд грн –украинских юрлиц и 3,1 млрд грн у украинских физлиц.

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