Совет Нацбанка рекомендовал упростить покупку ценных бумаг физлицами

Об этом Данилишин написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Внедрить отдельные механизмы расширения базы потенциальных инвесторов, в том числе путем упрощения доступа физических лиц к рынку ОВГЗ в национальной и иностранных валютах и восстановление практики заимствований у физических лиц с помощью казначейских обязательств", - сообщил Данилишин.

Также Совет НБУ рекомендует Кабмину увеличивать долю государственных внутренних гривневых заимствований, углублять рынок государственных ценных бумаг, удлинять средневзвешенную срочность ОВГЗ.

"С целью ускорения валютной либерализации и улучшения инвестиционного климата активизировать работу по имплементации Украиной рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уклонением от налогообложения", - сообщил Данилишин.

Также Кабмину рекомендуют при планировании изменений в системе налогообложения, обеспечить качественное прогнозирование изменений в объемах и графиках бюджетных доходов и предупреждения рисков возникновения скрытого дефицита государственного бюджета.

"С целью детенизации экономики сбалансировать налоговую нагрузку на субъекты хозяйствования и физических лиц с использованием более качественной системы администрирования налогов. Инициировать изменения в действующее законодательство для увеличения ответственности за неуплату или несвоевременную уплату налогов", - говорится в рекомендация Совета НБУ.