БизнесЦензор

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28.05.19 13:25

Совет Нацбанка рекомендовал упростить покупку ценных бумаг физлицами

Совет Национального банка Украины рекомендовал Кабинету министров упростить покупку физическими лицами государственных ценным бумаг, сообщил глава Совета Богдан Данилишин.

Совет Нацбанка рекомендовал упростить покупку ценных бумаг физлицами

Об этом Данилишин написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Внедрить отдельные механизмы расширения базы потенциальных инвесторов, в том числе путем упрощения доступа физических лиц к рынку ОВГЗ в национальной и иностранных валютах и восстановление практики заимствований у физических лиц с помощью казначейских обязательств", - сообщил Данилишин.

Также Совет НБУ рекомендует Кабмину увеличивать долю государственных внутренних гривневых заимствований, углублять рынок государственных ценных бумаг, удлинять средневзвешенную срочность ОВГЗ.

"С целью ускорения валютной либерализации и улучшения инвестиционного климата активизировать работу по имплементации Украиной рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уклонением от налогообложения", - сообщил Данилишин.

Также Кабмину рекомендуют при планировании изменений в системе налогообложения, обеспечить качественное прогнозирование изменений в объемах и графиках бюджетных доходов и предупреждения рисков возникновения скрытого дефицита государственного бюджета.

"С целью детенизации экономики сбалансировать налоговую нагрузку на субъекты хозяйствования и физических лиц с использованием более качественной системы администрирования налогов. Инициировать изменения в действующее законодательство для увеличения ответственности за неуплату или несвоевременную уплату налогов", - говорится в рекомендация Совета НБУ.

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