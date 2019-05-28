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28.05.19 12:53

Прокуратура предъявила обвинение Омеляну

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила обвинительный акт министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу САП сообщает БизнесЦензор.

27 мая 2019 года в Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Омеляна по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

"Так, на заседании прокурором САП объявлен обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств", - сообщает прокуратура.

Следующее заседание по делу запланировано на 23 августа 2019 года.

Омелян обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

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