Американский журнал Sports Illustrated продали за $110 миллионов

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Права на бренд и интеллектуальную собственность спортивного издания приобрела компания Authentic Brands Group (ABG), заплатившая за эту сделку Meredith Corporation $110 млн.

Редакция журнала и его сайта при этом останутся независимыми от ABG — ими по-прежнему будут руководить главный редактор Крис Стоун и владелец издания Дэнни Ли. Как отмечается в пресс-релизе, Meredith будет выплачивать ABG лицензионный сбор в течение как минимум двух лет.

Meredith приобрела Sports Illustrated в конце 2017 года вместе с покупкой Time Inc. Вскоре после той сделки компания объявила о грядущей продаже части новостных и спортивных брендов, полученных от Time, что должно помочь Meredith погасить собственные долги. Так, в этом финансовом году компания уже выручила с продажи брендов TIME, FORTUNE и Sports Illustrated около $450 млн.

Еще $300 млн пришлись на 2018 финансовый год. К 30 июня 2019 года общая сумма выручки, направленной на погашение долгов компании, достигнет $900 млн.