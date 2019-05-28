Кабмин не будет проводить заседаний на этой неделе, – СМИ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На этой неделе заседания не будет", - сообщил собеседник агентству во вторник, при этом не уточнив причин этого.

Накануне председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент в четверг рассмотрит вопрос отставки Кабмина.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в ближайшую среду, 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Раде.

27 мая Гройсман заявил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер. Премьер заявил, что будет просить парламент удовлетворить его отставку.

Руководитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" сообщил, что фракция примет решение по заявлению Гройсмана на заседании, на которое будет приглашен сам глава правительства.