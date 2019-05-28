БизнесЦензор

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28.05.19 10:46

За апрель рента "Укрнафты" составила 649 миллионов

За апрель компания "Укрнафта" уплатила в государственный и местные бюджеты различных уровней 649,2 млн грн рентной платы за пользование недрами по обязательствам, что на 7,1% больше аналогичного показателя прошлого года (606,6 млн грн).

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Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

"Согласно закрепленного в законодательстве механизма распределения рентной платы за добычу нефти и газа, из них 32,5 млн грн поступило в областные, районные и местные бюджеты разных уровней", - сообщает компания.

С начала года в бюджеты всех уровней "Укрнафта" уже выплатила в целом 2,6 млрд грн рентной платы, в том числе 130,3 млн грн в местные бюджеты.

Наибольшие поступления от ренты "Укрнафты" традиционно получили общины Сумской, Ивано-Франковской и Полтавской областей.

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