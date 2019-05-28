Бразильская Petrobras планирует продать 27 нефтегазовых месторождений

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о 100% в 27 зрелых наземных месторождениях в штате Эспирито Санто на юго-востоке страны, а также сопутствующей инфраструктуре. Общая добыча на месторождениях в 2018 году составила 2800 баррелей нефти в день и 11 тысяч кубометров газа в день.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами и получить возможность развивать масштабные проекты в так называемой "подсолевой" зоне шельфа Бразилии.

Весной компания объявила о планах продаже восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии общей мощностью 1,1 миллиона баррелей в день и сети заправок в Уругвае PUDSA. Также корпорация намерена снизить с нынешних 71% свое участие в Petrobras Distribuidora, компании-дистрибуторе топлива в Бразилии.