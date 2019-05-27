КБ "Южное" готово заменить российский двигатель для ракеты "Зенит" за два года

Об этом заявил генеральный директор ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" Александр Дегтярев, отвечая на вопрос о готовности КБ к возобновлению запусков РН "Зенит" с космодрома "Байконур", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пусковые системы РН "Зенит" полностью отвечают всем мировым стандартам… На мой взгляд, нам мешает некая политическая компонента", – сказал Дягтерев.

Гендиректор КБ подтвердил, что для РН "Зенит", по его словам, "как всегда" остаются актуальными проблемы импортозамещения российских комплектующих.

"Если говорить о самом больном месте импортозамещения в "Зените" – это двигатель первой ступени РД-171М. Но мы в КБ "Южное" разработали двигатель РД-815 тягой 250 тонн. И три двигателя, которые составляют первую ступень РН "Маяк-С3.9", немного выше по суммарным характеристикам, чем РД-171М", – сказал Дегтярев.

"К сожалению, у нас есть проблемы с производством, и мы отстаем с изготовлением матчасти для проведения полноценных испытаний. Но мы в этом направлении движемся. И если объединить усилия, то мы могли бы очень многое сделать", – отметил глава КБ.

Отвечая на вопрос, сколько времени потребуется для создания нового отечественного двигателя для РН "Зенит", Дегтярев сказал: "Если денег будет достаточно, за два года доведем".

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ГП "КБ "Южное" – основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, известный в мире разработчик ракетно-космической техники. Сегодня КБ поставляет на экспорт порядка 80% продукции и услуг, в числе основных партнеров – США и страны ЕС.

Согласно ранее озвученным данным КБ "Южное", на сегодня компанией разработано более 30 видов жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), 17 из которых доведены до серийного изготовления.

Последние десять лет предприятие ведет разработку перспективного семейства ЖРД первых ступеней ракет-носителей (РН) тягой 120-250 тонн, которые могли бы эффективно использоваться на американском рынке РН.

Также КБЮ начаты проекты по созданию мощного маршевого ракетного двигателя тягой до 500 тонн, двигательных установок для модулей, которые смогут обеспечить доставку грузов и экипажей на Луну и ближайшие планеты Солнечной системы.

Со своим новым ЖРД РД-815, также КБ "Южное" приняло участие в объявленном в июне 2015 года ВВС США конкурсе по разработке двигателей взамен российских РД-180, которыми оснащаются РН Atlas-5 американской United Launch Allianсе (ULA).

В связи с введенными в 2014 году Конгрессом США ограничениями на ВТС с РФ ввиду аннексии Крыма, США до 2019 года планируют полностью отказаться от российских РД-180. Поставки РД-181, которыми оснащаются новые РН Antares для МКС, ограничены гражданской сферой.

В настоящее время США ускоряют реализацию программы создания РН Vulcan нового поколения для ВВС США. Согласно подписанному в феврале 2016 года Пентагоном контракту с ULA, проект должен быть реализован до конца 2019 года. Американская Aerojet Rocketdyne в соответствии с подписанным с Пентагоном контрактом, должна обеспечить до конца 2019 года разработку нового AR1 на замену РД-180.

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