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27.05.19 19:45

Оптовые цены на автогаз отреагировали ростом на приостановку поставок из Казахстана

Стоимость сжиженного газа на аукционах мелких производителей 27 мая выросла на 2200-2900 грн за тонну.

Оптовые цены на автогаз отреагировали ростом на приостановку поставок из Казахстана

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка, передает БизнесЦензор.

По словам трейдеров, причиной скачка цен почти на 15% стала остановка отгрузок крупнейшим казахским экспортером компанией "Тенгизшевройл", на него приходится до 20% месячного объема импорта.

Также трейдеры отмечают, что дополнительное давление на цены оказывает общая неопределенность относительно поставок топлива со стороны Российской Федерации после 1 июня.

В частности, цена газа компании "Природные ресурсы" (Geo Alliance) выросла на 2 910 грн – до 21 700 грн за тонну, по сравнению с ценами прошлого аукциона (22 мая).

Regal Petroleum продала автогаз по 21 000 грн/т, что на 2180 грн дороже, чем на торгах 22 мая.

По подсчетам "Консалтинговой группы А-95", средняя оптовая цена СУГ на ГНС 27 мая выросла на 1,5% (на 330 грн/т), до 21 400 грн/т.

Как сообщалось, в пятницу, 24 мая стало известно, что компания "Тенгизшевройл" (Казахстан) остановила отгрузки сжиженного газа в направлении Украины ввиду отсутствия гарантий у казахского трейдера от российских компетентных органов о беспрепятственном прохождении вагонов через российско-украинскую границу после 1 июня.

По данным "Консалтинговой группы А-95", в 2018 году "Тенгизшевройл" поставил в Украину 208,3 тыс. тонн сжиженного газа, что составило 15,8% от общего объема импорта. В апреле 2019 года поставки составили 21,5 тыс. тонн (19%). Основные покупатели топлива у казахской компании – WOG, "Надежда", Socar, GT Group, "Автотранс", "Авантаж", ОККО.

Всего из Казахстана за 2018 год импортировано 257 тыс. тонн сжиженного газа (15% от общего объема рынка).

Компания "Тенгизшевройл" является крупнейшим нефтедобывающим предприятием в Казахстане. Компания принадлежит американским Chevron и ExxonMobil, а также казахстанской "КазМунайГаз".

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Напомним, в апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти в Украину, а также ограничивающее поставки российского угля и нефтепродуктов.

В частности, установлено, что поставки в Украину угля, бензина, дизтоплива, а также сжиженного газа с 1 июня будет осуществляться исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития РФ. Ранее данный процесс контролировала Федеральная служба экспортного и технического контроля РФ.

По данным СМИ, крупнейшие поставщики российского дизельного топлива и сжиженного газа в Украину компании "Роснефть" и "Лукойл" в мае начали процедуру получения разрешений на экспорт топлива в Министерстве экономики РФ, согласно постановлению российского правительства от 18 апреля 2019 года.

В 2018 году из России в Украину было поставлено 2,71 млн тонн дизтоплива и 502,5 тыс. тонн сжиженного газа, что составило соответственно 42% и 29% от баланса рынка.

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