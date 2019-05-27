Власти Киева призвали отложить запуск нового рынка электроэнергии

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На фоне важных политических событий, имевших место в течение последнего полугода, ряд вопросов, касающихся жизнеобеспечения населенных пунктов, к сожалению, отошли на второй план. Тем не менее в стране продолжается процесс глобального реформирования энергетики и запуск рынка электроэнергии с 1 июля текущего года. Безусловно, шаги в направлении реформирования давно назрели в Украине, и проведена колоссальная подготовительная работа для их воплощения. Тем не менее как заместитель главы КГГА я вижу те практические риски, которые сегодня касаются выполнения нового закона Украины "О рынке электрической энергии". В первую очередь я говорю о том, что перезагрузить нашу энергетику по новым правилам через месяц мы не готовы", – пояснил Пантелеев.

По его словам, НЭК "Укрэнерго" не имеет корректного, а главное – реально работающего программного обеспечения, отсутствует сбалансированная платформа. ТЭЦ в городах на сегодня не смогут получить временную поддержку от государства и окажутся перед угрозой остановки в разгаре подготовки к новому отопительному сезону. Таким образом, запуск рынка с 1 июля будет нести реальную угрозу для жизнедеятельности страны.

"Я полностью поддерживаю создание реального рынка электроэнергии как шагу, который приближает нас к европейским стандартам. Однако, как и большинство стран Европы, которые прошли этот путь, имели гораздо больше времени для имплементации таких сложных механизмов. Поэтому нужно прислушиваться к мнению экспертов, в том числе международных, и дать возможность энергетикам поработать в условиях переходного периода как минимум три месяца, а оптимально в течение года", – убежден Пантелеев.

Он добавил, что 28 мая комитет Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности будет рассматривать соответствующий законопроект.

"Обращаюсь ко всем председателям фракций и прошу обратить внимание на проблему, которая может коснуться каждого украинца: необходимо предусмотреть переходный этап реализации норм закона, чтобы избежать любых рисков для жизнеобеспечения страны независимо от любой политической ситуации", – резюмировал Пантелеев.

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