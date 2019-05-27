БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
27.05.19 19:33

Власти Киева призвали отложить запуск нового рынка электроэнергии

Киев поддерживает необходимость введения рынка электрической энергии, однако этот шаг должен сопровождаться переходным этапом, что позволит всем участникам адаптироваться к работе в новых условиях и эффективно имплементировать основные принципы реформирования сферы.

Власти Киева призвали отложить запуск нового рынка электроэнергии

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На фоне важных политических событий, имевших место в течение последнего полугода, ряд вопросов, касающихся жизнеобеспечения населенных пунктов, к сожалению, отошли на второй план. Тем не менее в стране продолжается процесс глобального реформирования энергетики и запуск рынка электроэнергии с 1 июля текущего года. Безусловно, шаги в направлении реформирования давно назрели в Украине, и проведена колоссальная подготовительная работа для их воплощения. Тем не менее как заместитель главы КГГА я вижу те практические риски, которые сегодня касаются выполнения нового закона Украины "О рынке электрической энергии". В первую очередь я говорю о том, что перезагрузить нашу энергетику по новым правилам через месяц мы не готовы", – пояснил Пантелеев.

По его словам, НЭК "Укрэнерго" не имеет корректного, а главное – реально работающего программного обеспечения, отсутствует сбалансированная платформа. ТЭЦ в городах на сегодня не смогут получить временную поддержку от государства и окажутся перед угрозой остановки в разгаре подготовки к новому отопительному сезону. Таким образом, запуск рынка с 1 июля будет нести реальную угрозу для жизнедеятельности страны.

"Я полностью поддерживаю создание реального рынка электроэнергии как шагу, который приближает нас к европейским стандартам. Однако, как и большинство стран Европы, которые прошли этот путь, имели гораздо больше времени для имплементации таких сложных механизмов. Поэтому нужно прислушиваться к мнению экспертов, в том числе международных, и дать возможность энергетикам поработать в условиях переходного периода как минимум три месяца, а оптимально в течение года", – убежден Пантелеев.

Он добавил, что 28 мая комитет Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности будет рассматривать соответствующий законопроект.

"Обращаюсь ко всем председателям фракций и прошу обратить внимание на проблему, которая может коснуться каждого украинца: необходимо предусмотреть переходный этап реализации норм закона, чтобы избежать любых рисков для жизнеобеспечения страны независимо от любой политической ситуации", – резюмировал Пантелеев.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100