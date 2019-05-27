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27.05.19 18:55

Украину посетят два директора ЕС для обсуждения реформ

Двое высокопоставленных чиновников ЕС - генеральный директор директората Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего воздействия Томас Майр-Гартинг - посетят Украину 27-28 мая 2019 года.

Украину посетят два директора ЕС для обсуждения реформ

Об этом сообщили в представительстве ЕС в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Цель этого визита - обсудить отношения между Украиной и ЕС после недавних президентских выборов, а также процесс реформ в Украине", - сказано в сообщении.

Во время визита в Украину Даниэльссон и Майр-Гартинг намерены встретиться с главой Администрации президента Андреем Богданом и его представителями Вадимом Пристайко и Русланом Рябошапкой, а также с председателем Антикоррупционного суда Еленой Танасевич, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, представителями гражданского общества и лидерами новосозданных политических партий.

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