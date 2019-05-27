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27.05.19 20:04

Авиакомпания Ryanair запустила украинскую версию сайта

Ирландский лоукостер Ryanair открыл полноценную украиноязычную версию официального сайта.

Авиакомпания Ryanair запустила украинскую версию сайта

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Украинские граждане получили украиноязычную версию сайта крупнейшего лоукостера Европы. Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык – это не только красиво, но и удобно", – отметил министр.

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.

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