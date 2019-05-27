Российское подразделение PepsiCo выкупит акции миноритариев "Вимм-Билль-Данн Украина"

Об этом говорится в сообщении украинской компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Российскому "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" по состоянию на 24 мая 2019 года напрямую принадлежит 97,66% общего количества акций "Вимм-Билль-Данн Украина".

АО "Вимм-Билль-Данн" (Москва) напрямую принадлежит еще 1,41% акций.

"Вимм-Билль-Данн Украина" – крупный производитель молочной продукции, входит в семью одного из крупнейших производителей продуктов питания и напитков PepsiCo.

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Крупнейшими брендами компании в Украине являются "Сандора", "Садочок", "Сандорик", Pepsi, 7UP, Mirinda, "Слов'яночка", "Агуша", холодный чай Lipton Ice Tea, Lay's, "ХрусTeam", минеральная вода "Ессентуки" и "Аква минерале".

PepsiCo в Украине занимается переработкой фруктов, овощей и сырого молока.

Компании принадлежат пять предприятий: завод по переработке фруктов, овощей и производству соков (Николаевская обл.), завод по производству соков, газированных напитков и холодного чая (Николаевская обл.), Харьковский молочный комбинат (Харьков); Киевский молочный завод (Киевская обл.), где также находится предприятие по производству детского питания "Агуша", запущенное в 2012 году.

ЧАО "Вимм-Билль-Данн Украина", в 2018 году получило 156,17 млн грн чистой прибыли против 100,39 млн грн чистого убытка за 2017 год. Выручка в прошлом году выросла на 10% - до 409,54 млн грн.

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