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27.05.19 17:26

Газ для буковинцев подорожает в июне из-за повышения оптовой цены "Нафтогаза"

В июне цена газа для жителей Черновицкой области составит 8 804,84 грн за тысячу кубометров, тогда как в мае установленная ​​для буковинцев цена составляет 8 424,77 грн за тыс. куб. м.

газ

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Черновцыгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

Как пояснили в компании, колебания цены связаны с тем, что НАК "Нафтогаз Украины" повысила оптовую цену газа, а также с новыми тарифами на транспортировку газа по магистральным газопроводам для "дочки" "Нафтогаза" – АО "Укртрансгаз".

Так, с мая 2019 года бытовые потребители будут платить разную цену за газ в зависимости от региона. Это произошло из-за того, что НКРЭКУ утвердила для АО "Укртрансгаз" новые тарифы на услуги транспортировки природного газа – с каждого оплаченного бытовыми потребителями кубометра на счет компании будет поступать 19 копеек.

"Сейчас это фиксированный тариф, который фактически является абонплатой. А до этого у "Укртрансгаза" были разные тарифы по областям, рассчитанные таким образом, чтобы удерживать на одном уровне цену газа для бытовых потребителей по всей Украине", – отмечается в сообщении.

В то же время тариф газораспределительных компаний не изменился. Также не измененилась и ставка "Черновцыгаз Сбыта" – согласно постановлению Кабмина №867 от 19 октября 2018 года, она остается на уровне 2,2% от конечной цены газа.

В зависимости от колебаний оптовой цены газа от государственного монопольного поставщика НАК "Нафтогаз Украины", конечная цена для населения Черновицкой области будет меняться ежемесячно.

Газ для буковинцев подорожает в июне из-за повышения оптовой цены Нафтогаза 01

"Мы информируем каждого клиента нашей компании обо всех составляющих цены газа – это указано в счетах за газ. Также это позволяет иметь представление, кто есть кто на рынке газа, и почему и в чью пользу изменяется цена газа", – отметил директор "Черновцыгаз Сбыта" Владимир Ляшенко.

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По данным Ассоциации газового рынка Украины, в мае самым дешевым газ является для жителей столицы, а самым дорогим – для жителей Николаевской области, в июне же жители Ровенской области будут платить больше остальных, а жители Харькова – меньше.

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