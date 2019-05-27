Газ для буковинцев подорожает в июне из-за повышения оптовой цены "Нафтогаза"

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Черновцыгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

Как пояснили в компании, колебания цены связаны с тем, что НАК "Нафтогаз Украины" повысила оптовую цену газа, а также с новыми тарифами на транспортировку газа по магистральным газопроводам для "дочки" "Нафтогаза" – АО "Укртрансгаз".

Так, с мая 2019 года бытовые потребители будут платить разную цену за газ в зависимости от региона. Это произошло из-за того, что НКРЭКУ утвердила для АО "Укртрансгаз" новые тарифы на услуги транспортировки природного газа – с каждого оплаченного бытовыми потребителями кубометра на счет компании будет поступать 19 копеек.

"Сейчас это фиксированный тариф, который фактически является абонплатой. А до этого у "Укртрансгаза" были разные тарифы по областям, рассчитанные таким образом, чтобы удерживать на одном уровне цену газа для бытовых потребителей по всей Украине", – отмечается в сообщении.

В то же время тариф газораспределительных компаний не изменился. Также не измененилась и ставка "Черновцыгаз Сбыта" – согласно постановлению Кабмина №867 от 19 октября 2018 года, она остается на уровне 2,2% от конечной цены газа.

В зависимости от колебаний оптовой цены газа от государственного монопольного поставщика НАК "Нафтогаз Украины", конечная цена для населения Черновицкой области будет меняться ежемесячно.

"Мы информируем каждого клиента нашей компании обо всех составляющих цены газа – это указано в счетах за газ. Также это позволяет иметь представление, кто есть кто на рынке газа, и почему и в чью пользу изменяется цена газа", – отметил директор "Черновцыгаз Сбыта" Владимир Ляшенко.

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По данным Ассоциации газового рынка Украины, в мае самым дешевым газ является для жителей столицы, а самым дорогим – для жителей Николаевской области, в июне же жители Ровенской области будут платить больше остальных, а жители Харькова – меньше.

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