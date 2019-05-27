Экспорт зерновых нового урожая может достигнуть 51 миллион тонн, – УЗА

Об этом сообщила Украинская зерновая ассоциация, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно прогнозным данным ассоциации, урожай кукурузы может составить 32,2 млн тонн (экспорт 26 млн тонн), пшеницы – 26,7 млн тонн (экспорт 19 млн тонн), ячменя – 8,4 млн тонн (экспорт 4,9 млн тонн).

В целом урожай зерновых и масличных культур в Украине, по данным УЗА, прогнозируется на уровне 94,74 млн тонн, экспорт – 56,92 млн тонн.

Как сообщалось со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. По состоянию на 24 мая 2019 года Украина и в рамках 2018/2019 МГ Украина экспортировала 45,7 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн в 2017 году.

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