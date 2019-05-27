"Богдан" поставит Хмельницкому 20 автобусов и троллейбусов за 100 миллионов

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно заключенному между автосборочным заводом корпорации "Богдан" в Луцке и Хмельницким коммунальным предприятием "Электротранс" договору, город получит 10 троллейбусов Богдан Т70117 пассажировместимостью 105 человек (в том числе, 34 места для сидения), из них пять – с запасом автономного хода до 20 км, что позволит соединить участки дороги, на которых отсутствует контактная сеть.

Троллейбус оборудован необходимыми приспособлениями для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, оснащен асинхронным тяговым двигателем производства харьковского завода "Электротяжмаш".

Поставляемые городские автобусы Богдан А70132 имеют пассажировместимость 106 человек (из них 30 – места для сидения), также приспособлен для пассажиров с ограниченными возможностями, укомплектован европейскими агрегатами, в том числе двигателем Iveco, автоматической коробкой передач Allison, передней осью и мостом ZF.

Как уточнил пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля, срок поставки техники – три месяца после получения предоплаты.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей – корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

В 2018 году ее чистый доход вырос в 2,3 раза к 2017 году – до 974,71 млн грн, чистая прибыль составила 25,8 млн грн против 957,2 млн грн убытка годом ранее.

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