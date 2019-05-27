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27.05.19 16:48

Кабмин одобрил госгарантии на 500 миллионов для закупки пожарного самолета для ГосЧС

Кабинет министров утвердил предоставление государственных гарантий по кредиту на сумму до 500 млн грн для закупку противопожарного самолета для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кабмин одобрил госгарантии на 500 миллионов для закупки пожарного самолета для ГосЧС

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабина №430 от 22 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом утверждена Программа повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой.

Указанная программа предусматривает закупку современного специального пожарного самолета, который планируют привлекать к работам по поиску и спасению, тушению пожаров, а также противодействию лесным пожарам.

Для закупки самолета в 2019 году планируется привлечь кредит под государственные гарантии на сумму до 500 млн грн. Погашение кредита планируется до онца 2023 года.

Как писали Наші гроші, в пояснительной записке к документу МВД указало, что на сегодня авиационное подразделение ГосЧС укомплектовано четырьмя пожарными самолетами Ан-32П, но авиапарк нужно расширить.

Как сообщалось, в начале года министр внутренних дел Арсен Авакова анонсировал, что для нужд Нацгвардии и ГосЧС в течение пяти лет будет закуплено 13 самолетов отечественного производства. Общая сумма закупки составит $450 млн (около 12 млрд грн), часть самолетов будет закуплено в лизинг.

После этого СМИ сообщили, для ГосЧС готовятся передать АН-32П 1992 года выпуска, который ранее использовался в Кропивницкой летной академия Национального авиационного университета для обучения экипажей иностранных государств. Этот самолет принадлежит филиалу ГП "Антонов" - заводу "Авиант".

Напомним, в августе 2018 года ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны в июле 2018 года.

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