Банк Тигипко планирует увеличить прибыль в 2019 году на 17%

С такой презентацией выступил заместитель главы правления банка Сергей Ермаков на пресс-конференции в Киеве 27 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ставим себе более агрессивные цели. В этом году мы не ожидаем какой-то очень благоприятной среды: у нас классически – выборы приходят, экономику и социум начинает штормить. Поэтому мы достаточно консервативны в своих оценках прогнозов по росту, по экономике, по эффективности на 2019 год и будем использовать любые рыночные возможности для того, чтобы укреплять свои позиции", – сказал Ермаков.

В ходе презентации двух публичных выпусков внутренних облигаций, выпущенных по обновленным требованиям регулятора Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Ермаков добавил, что у банка есть несколько сценариев развития ситуации и описанный не предполагает "больших шоков".

Замглавы правления также сообщил, что в настоящее время привлечь нерезидентов в облигации банка, выпускаемые под 18% годовых, сложно, так как Украина предлагает свои ОВГЗ практически по тем же ставкам, и инвесторы хотят премии по корпоративным облигациям.

"Пока мы не сходимся", – сказал Ермаков, оценив примерно желаемый уровень ставки для нерезидентов в 22%.

В то же время Ермаков сообщил, что в будущем банк намерен привлекать средства международных инвесторов, поэтому сейчас проходит предэкспертизу рейтингового агентства Moody's и намерен получить рейтинг этого агентства в дополнение к рейтингу украинского агентства "Кредит-Рейтинг".

В проспекте облигаций "ТАСкомбанка", размещенному на сайте, прогноз финансового результата на 2019 год составляет 271,4 млн грн, на 2020 год – 315,5 млн грн. Согласно документу, на протяжении 2019-2020 годов активы банка вырастут на 63%, а объем обязательств – до 20,2 млрд грн. Ожидается также увеличение клиентской базы и сети отделений, в том числе в результате объединения с ОАО "ВиЕс Банк".

По данным НБУ, на 1 января 2019 года основным владельцем "ТАСкомбанка" являлся Сергей Тигипко, которому принадлежит 99,93066% акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года "ТАСкомбанк" по размеру общих активов занимал 17 место (18,819 млрд грн) среди 77 действующих банков.

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