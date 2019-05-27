Экспорт нефтепродуктов с начала года вырос на 50%

Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95", передает БизнесЦензор.

Основным продуктом экспорта остается мазут. Объем его экспорта за четыре месяца 2019 года удвоился - с 92,3 до 180,9 тыс. тонн.

Экспорт мазута осуществлялся через морские порты. "Укртатнафта", владеющая Кременчугским НПЗ (Полтавская область), отправила на внешние рынки 172,4 тыс. тонн мазута (+98% к четырем месяцам 2018 года), "Укргаздобыча" (Шебелинский завод, Харьковская обл.асть) экспортировала 8,5 тыс. тонн этого вида продукта (+61,6% к четырем месяцам 2018 года). С 2019 года весь экспорт мазута УГД осуществляется через порт Одессы.

В январе-апреле "Укргаздобыча" сохранила прошлогодние объемы экспорта риформата и бензолсодержащей фракции. Госкомпания экспортировала 29 тыс. тонн бензолсодержащей фракции (+10,9%) и 29,2 тыс. тонн риформата (-2,7%).

"Укртатнафта" по итогам четырех месяцев 2019 года отправила на внешние рынки 14,1 тыс. тонн рафината бензольного риформинга, что на 32,6% меньше объема такого же периода 2018 года.

Кроме этого Кировоградская нефтяная компания экспортировала автотранспортом 200 тонн битумов.

По официальным данным Государственной фискальной службы, в январе-апреле 2019 года из Украины экспортировано нефтепродуктов (УКТВЭД 2710) на сумму $108,9 млн.

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