БизнесЦензор

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27.05.19 15:53

Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах

По итогам последней недели банки снизили средние депозитные ставки по вкладам во всех валютах.

Банки снизили ставки по депозитам во всех валютах

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net,передает БизнесЦензор.

В частности, ставки по вкладам в гривне на срок свыше года снизились на 0,07 процентного пункта – до 14,13% годовых. Несколько меньше подешевели депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,03 п.п., до 14,73% годовых). Средняя ставка по сбережениям на период от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,02 п.п. – до 14,04% годовых.

Депозиты в национальной валюте сроком от месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п., – до 12,02% годовых. Вклады периодом до месяца не изменили стоимость – 10,5% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 8,24% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах сроком менее месяца упали в цене на 0,08 п.п. – до 1,33% годовых. Депозиты на срок от 1 месяца до 3 подешевели на 0,01 п.п. – до 1,21% годовых. Доходность сбережений периодом от 3 месяцев до полугода снизилась на 0,03 п.п. и составляет 2,41% годовых.

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Вклады в долларах США на срок от полугода до года потеряли 0,02 п.п. и предлагают 3,02% годовых. Депозиты на периоды свыше года снизили стоимость на 0,06 п.п. до 3,09% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 0,69% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро на срок менее месяца снизились на 0,10 п.п. – до 0,97% годовых. Депозиты сроком от месяца до 3 подешевели на 0,02 п.п. – до 1,2% годовых. Стоимость вкладов периодом от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,03 п.п. – до 1,68% годовых.

Депозиты в европейской валюте на период от 6 месяцев до года потеряли 0,02 п.п., их средняя ставка составляет 2,19% годовых. Сбережения на сроки свыше года опустились в цене на 0,07 п.п. и предлагают 2,39% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 0,50% годовых.

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