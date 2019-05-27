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27.05.19 15:35

Перевозки зерновых грузов по Днепру за три года выросли в 3 раза

Объем перевозки зерновых грузов по реке Днепр за последние три года (2016-2018 годы) вырос на 180%, строительных – на 130%.

Перевозки зерновых грузов по Днепру за три года выросли в 3 раза

Об этом говорится в инфографике Министерства инфраструктуры, обнародованной главой ведомства Владимиром Омеляном в Facebook, передает БизнесЦензор.

Кроме того, согласно данным Мининфраструктуры, объем перевозок внутренними водными путями в 2016-2018 годы вырос на 112% по сравнению с показателями 2013-2015 годов и в 2018 году составил 9,9 млн тонн.

Перевалка грузов в морпортах за этот же период составила 400 млн тонн. При этом перевалка контейнерных грузов в 2018 году составила 846 485 TEU, что, как отметили в министерстве, является лучшим показателем за последние 10 лет (в 2016 году - 531 877 TEU).

Перевозки зерновых грузов по Днепру за три года выросли в 3 раза 01
Перевозки зерновых грузов по Днепру за три года выросли в 3 раза 02

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