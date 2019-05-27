Сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР будет продолжено, – Данилюк

Об этом заявил экс-министр финансов Украины, один из экспертов команды президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, мы должны продолжать сотрудничество (с МВФ). В этом есть на самом деле потребность, потому что много изменений, которые были начаты, они не были реализованы. Экономика уже растет столько-то кварталов подряд, но мы понимаем, что ситуация еще нестабильная. Любые серьезные изменения на внешних рынках скажутся моментально. Поэтому сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация со Всемирным банком, и с Европейским банком реконструкции и развития. Это наши партнеры, они всегда нас поддержат, если мы будем настроены на изменения", - подчеркнул Данилюк.

Он выразил мнение, что международные финансовые организации должны поддержать Украину, поскольку у государства "есть финансовая необходимость".

"Например, только деньги на инфраструктуру, мы говорим о миллиардах долларов, десятки миллиарде. Вот почему мы говорим о модернизации инфраструктуры. И поэтому нам нужна финансовая помощь. Но надо изначально понимать, чего мы хотим, и получать финансовую поддержку от того, где мы сами не можем справиться. Это важно", - сказал Данилюк.

Он также отметил, что МВФ ожидает возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение в законодательное поле.

"Если ВР не будет принимать меры, то от этого будут страдать все. Поэтому это непростой процесс. И здесь надо нам находить общее решение с парламентом и с правительством, чтобы в этом какой-то политической катавасии мы все же придерживались своих обязательств, потому что это вопрос доверия", - подчеркнул экс-министр.

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