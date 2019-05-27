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27.05.19 15:11

Вступили в силу требования по устройству паркомест для людей с инвалидностью

В новых государственных строительных нормах четко определены обязательные параметры, детализированные требования и приведены конкретные примеры устройства паркомест для людей с инвалидностью и других групп маломобильного населения на открытых автостоянках. Эти ГСН действуют с 1 апреля 2019 года.

Вступили в силу требования по устройству паркомест для людей с инвалидностью

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Согласно действующему законодательству, не менее 10% машиномест на открытых парковках должны быть обязательно предусмотрены для пользования людьми с инвалидностью и другими маломобильными лицами. В новых ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений" мы прописали четкие обязательные требования и параметры по правильному устройству таких паркомест. В документе даже приведены конкретные примеры и расчеты, как это должно быть сделано. Нормы вступили в действие с 1 апреля этого года", – отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

В частности, в нормах установлено, что:

В ГСН также детально проиллюстрировано, как должны проектироваться такие парковочные места, чтобы ими было удобно пользоваться.

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