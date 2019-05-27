Вступили в силу требования по устройству паркомест для людей с инвалидностью

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Согласно действующему законодательству, не менее 10% машиномест на открытых парковках должны быть обязательно предусмотрены для пользования людьми с инвалидностью и другими маломобильными лицами. В новых ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений" мы прописали четкие обязательные требования и параметры по правильному устройству таких паркомест. В документе даже приведены конкретные примеры и расчеты, как это должно быть сделано. Нормы вступили в действие с 1 апреля этого года", – отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

В частности, в нормах установлено, что:

ширина зоны для парковки автомобиля лица с инвалидностью должна быть не менее 3,5 метра;

размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля, чтобы использовать пандус или подъемное устройство;

эти паркоместа должны быть размещены не дальше чем 50 м от доступного для инвалидов входа в здание, при жилых зданиях – не далее 100 м.

парковочные места должны обозначаться дорожными знаками и горизонтальной разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения с пиктограммами международного символа доступности.

В ГСН также детально проиллюстрировано, как должны проектироваться такие парковочные места, чтобы ими было удобно пользоваться.

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