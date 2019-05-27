Доля продуктов без табачного дыма в выручке Philip Morris достигла 14%

Об этом говорится в Отчете по устойчивому развитию Philip Morris International (PMI) за 2018 год, передает БизнесЦензор.

"К концу 2018 года IQOS был доступен на 44 рынках. На 19 из этих рынков чистая выручка от бездымной продукции для PMI превысила 10% от общей чистой выручки. А на трех рынках бездымная продукция уже стала самой большой долей бизнеса PMI, превышающей 50% от общей чистой выручки", - говорится в отчете компании.

Компания стремится, чтобы к 2025 году не менее 40 миллионов человек, которые не готовы отказаться от курения, перешли на бездымные продукты ФМИ, что привело бы к сокращению числа курильщиков сигарет на 55 миллионов.

"За четыре года присутствия на рынке ТМ IQOS, 6 миллионов взрослых курильщиков бросили курить и переключились на систему нагревания табака", - говорится в отчете компании.

Кроме того, PMI была улучшена программа сельскохозяйственного труда, чтобы не допустить использование детского труда в цепочке табачных поставок к 2025 году. В 2018 году 98% из более чем 300 000 проинспектированных компанией ферм-контрактников не используют детский труд.

"Наша компания делает все возможное, чтобы полностью заменить сигареты менее вредными альтернативами для совершеннолетних курильщиков, которые не намерены отказываться от курения", - говорит Андре Каланцопулос, главный исполнительный директор PMI.

Отчет PMI по устойчивому развитию за 2018 год был разработан в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI), соответствует требованиям Совета по стандартам учета в области устойчивого развития (SASB) и предоставляет обширные данные, предлагая каждому желающему оценить эффективность действий PMI.

Philip Morris International – транс-национальная табачная компания со штаб-квартирой в Лозанне, Швейцария. В Украине представлена компанией ЧАО "Филип Моррис Украина", которая зарегистрирована в Харькове. В Харьковской области, также, расположены производственные мощности украинского представительства PMI.