Тарифы на газ для населения в июле снизятся на 8%, – Коболев

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Газ на международном рынке снова дешевеет. Благодаря этому, "Нафтогаз" в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%. Согласно решению правительства, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце. Следовательно, в июле "Нафтогаз" будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле – 5 803 грн за тыс. куб. м", – сообщил Коболев.

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Как сообщалось, в начале мая Кабинет министров устранил правовые коллизии между нормами двух постановлений (№867 от 2018 года и №293 от марта 2019 года) по формированию цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.

Таким образом, обязал "Нафтогаз" продавать газ для потребностей населения по цене для промышленных потребителей (на условиях предоплаты и при покупке ресурса объемом более 50 тыс. куб. м), действующей в месяце, предшествующему месяцу поставки.

При этом цена на газ для населения не може превышать установленный до конца года уровень предельной стоимости в 9,717 грн за кубометр.

Принятие документа позволило снизить в мае стоимость топлива до 8,247 грн за кубометр, что на 3,5% меньше цены, действующей с осени прошлого года (8,55 грн за куб. м). Однако в июне она может вырасти из-за повышения "Нафтогазом" цен на газ для промышленности в мае.

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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