Строительная отрасль за четыре месяца выросла на 28%, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Объемы строительства в Украине растут. За четыре месяца этого года – с января до апреля – было выполнено строительных работ почти на 40 млрд грн. Рост по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – 28%. Половину этого объема составило строительство инженерных сооружений – это промышленные сооружения, магистральные и местные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи, улицы, дороги и мосты и тому подобное. Доля жилищного строительства в общем объеме строительных работ – 23%. Надеюсь, что в дальнейшем тенденция такого роста будет продолжаться. Для этого есть все предпосылки", – сказал Парцхаладзе.

По итогам отчетного периода индекс строительства инженерных сооружений составил 49,7%, жилых зданий – 23,1%, нежилых – 27,2%.

В разрезе регионов лидерами по объемам выполнения строительных работ стали Днепропетровская область (5 млрд грн), Харьковская область (4 млрд грн), Одесская область (3 млрд грн) и м. Киев (9 млрд грн).

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 79,3% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 12,1% и 8,6% соответственно.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram