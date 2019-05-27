ДТЭК отключил от энергоснабжения Бахмутскую фильтровальную станцию (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор.

"В результате отключения от энергоснабжения Бахмутской фильтровальной станции без водоснабжения могут остаться жители центральной части города Бахмут", - сообщает ДТЭК.

В пресс-службе холдинга отмечают, что от энергоснабжения также отключены такие объекты "Воды Донбасса": насосная "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. Белокузьминовка; подстанция 35 кВ "Клебан-Бык", Константиновский район, пос. Клебан-Бык.

В связи с этим водоснабжение отсутствует у жителей населенных пунктов Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитриевка, Молочарка, Стенки, Ижевка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Степное, Александрово-Калиново, Яблуновка, Катериновка Константиновского района. Также воды нет у жителей поселка Новгородское, Петровка, Щербиновка Торецкого района и части жителей города Бахмут.

Как уточнили в пресс-службе КП "Вода Донбасса", оператор системы распределения ЧАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" отключил электроснабжение Артемовской фильтровальной станции 27 мая в 11:15.

"В результате прекращена подача воды потребителям населенных пунктов: Бахмут, Соледар, Парасковеевка, Благодатное, Бахмутское, Покровское", – сообщили в компании.

Как сообщал БизнесЦензор, действующий в Донецкой области оператор системы распределения – АО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – уже ограничивал энергоснабжение КП "Вода Донбасса" в начале апреля. Тогда электроснабжение объектов коммунального предприятия удалось восстановить в тот же день.

В конце марта Кабмин разрешил "Укринтерэнерго" продолжить поставки электрической энергии его потребителям по истечении 90-дневного срока по свободным ценам, если потребитель не нашел другого электропоставщика. Одновременно такие потребители должны урегулировать задолженность за электроэнергию перед "Укринтерэнерго" путем заключения с ним договора реструктуризации.

Так и не найдя поставщика электроэнергии по нерегулируемому тарифу, "Вода Донбасса" получило лицензию на поставку электроэнергии с 1 мая. Это дало компании право самостоятельно поставлять себе электроэнергию напрямую от государственного предприятия "Энергорынок".

Поставка прекратилась через 6 дней, из-за нарушений условий оплаты (компания не смогла оплатить электроэнергию за дальнейшие периоды) и 7 мая ГП "Энергорынок" направило уведомление о прекращении поставки.

7 мая "Вода Донбасса" вновь стала клиентом поставщика последней надежды ГП "Укринтерэнерго", который прислал уведомление оператору системы распределения на отключение за долги с 23 мая.

По данным НКРЭКУ, общая задолженность потребителей перед "Укринтерэнерго" за январь-март составляет около 1,8 млрд грн. При этом крупнейшими должниками поставщика последней надежды являются государственные угледобывающие предприятия (суммарная задолженность около 583 млн грн), КП "Вода Донбасса" (180 млн грн.), "Аульский водовод" (около 100 млн грн).

100% компании ДТЭК принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром ДТЭК является Ринат Ахметов.