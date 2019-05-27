ЕБРР поддержал предложение отложить запуск рынка электроэнергии в Украине

Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР, передает БизнесЦензор.

Банк обращает внимание, что подготовка к имплементации нового рынка электроэнергии пока не закончена, в частности, отсутствует необходимая детальная регуляторная и техническая инфраструктура.

"С учетом этого запуск нового рынка 1 июля с большой вероятностью приведет к нарушению его функционирования и, следовательно, будет не в интересах украинских потребителей и участников рынка. В то же время перенос срока его открытия должен сопровождаться выработкой четкого плана последовательных шагов, которые обеспечат его нормальный запуск", – подчеркивается в сообщении.

ЕБРР отмечает, что еще в 2017 году вместе со всеми ключевыми международными партнерами Украины рекомендовал внести поправки в закон о рынке электроэнергии.

"Мы считаем, что изложенные в этом законе принципы реформ со временем приведут к появлению прозрачного и диверсифицированного сектора электроэнергетики, который будет обеспечивать чистую, устойчивую и доступную по цене энергию для всех украинцев. В частности, мы активно поддерживаем идею перехода к либерализованному и конкурентному рынку в этом секторе, так как считаем это наилучшим путем к максимальной эффективности генерации электроэнергии", – сказано в сообщении.

ЕБРР также подчеркивает готовность оказать помощь с целью сокращения задержки с внедрением нового рынка.

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Как сообщалось, на минувшей неделе старший банкир департамента ЕБРР по электроэнергетике Ольга Еремина заявила, что банк не видит условий для формирования в Украине конкуренции на оптовом рынке электрической энергии.

"Мы знаем основных игроков, понимаем, что "Энергоатом" продает электроэнергию по регулируемому тарифу в 0,57 грн за кВт-ч, а тепловые станции – по тарифу более чем в два раза выше. Мы понимаем, что тепловой тариф будет формировать рыночную цену. Непосредственно условия для конкуренции пока отсутствуют", – констатировала Еремина.

Напомним, ранее перенести новый оптовый рынок рекомендовал Всемирный банк, представительство Европейского Союза и представительство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине.

Подготовку к запуску рынка электрической энергии с 1 июля также раскритиковал Андрей Герус, советник по вопросам энергетики президента Владимира Зеленского.

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не видит препятствий для запуска нового оптового рынка электрической энергии в предусмотренные законом сроки.

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