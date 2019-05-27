Дефицит госбюджета за 4 месяца составил 1,7 миллиарда, – Госказначейство

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

При этом дефицит общего фонда – 11,367 млрд грн при ожидаемом показателе в 9,6 млрд грн, что было компенсировано за счет профицита по спецфонду, указывает ГКСУ.

Согласно данным Госказначейства, государственные заимствования за четыре месяца 2019 года принесли почти 162 млрд, тогда как погашения – 126,86 млрд грн. При этом внутренние заимствования составили 132,18 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Доходы госбюджета за четыре месяца этого года составили 322,564 млрд грн, в том числе общий фонд получил 282,3 млрд грн.

Налоговые поступления за четыре месяца принесли в общий фонд 221,13 млрд грн при ожидаемых 243,88 млрд грн. В целом доходы госбюджета по этой статье достигли 244,737 млрд грн, свидетельствуют данные ГКСУ.

Расходы государственно гобюджета составили 324,8 млрд грн, в том числе по общему фонду – 294,537 млрд грн.

Местные бюджеты за январь-апрель этого года сведены с профицитом в 19,342 млрд грн, в том числе профицит общего фонда достиг 26,272 млрд грн.

Профицит сводного бюджета по итогам четырех месяцев 2019 года составил 17,623 млрд грн, по общему фонду – 14,905 млрд грн.