Рада рассмотрит вопрос отставки Кабмина Гройсмана в четверг

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На четверг, как мы договаривались на предыдущей неделе, планируется блок вопросов аграрной политики, но также, согласно закону, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины", - сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Рады в понедельник.

Спикер напомнил, что согласно законодательству, у парламента есть 10 дней для рассмотрения этого вопроса.

"Мы входим в эти 10 дней на этой неделе, и поэтому также даю поручение комитету правовой политики рассмотреть в среду на комитете вопрос (отставки Кабмина), чтобы в четверг мы могли рассмотреть этот вопрос – об отставке Кабинета министра и премьер-министра", - сказал Парубий.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва.

После этого премьер Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в ближайшую среду, 22 мая.

24 мая руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк сообщила, что заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в украинском парламенте.