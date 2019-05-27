Нацбанк увеличил скупку валюты на межбанке в 3 раза

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

$40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $30 млн по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Как сообщалось, Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1305,2 млн, продал – $188,43 млн, в том числе в апреле объем покупки вырос до $321,5 млн с $256,7 млн в марте, тогда как объем продажи сократился до $21,6 млн с $109,5 млн.