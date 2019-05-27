БизнесЦензор

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27.05.19 11:02

Нацбанк увеличил скупку валюты на межбанке в 3 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в период со 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке $70 млн, что в 3,2 раза больше объема, выкупленного неделей ранее.

курс

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

$40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $30 млн по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Как сообщалось, Нацбанк 26 апреля заявил об увеличении с $15 млн до $20 млн в день планового объема интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года.

В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1305,2 млн, продал – $188,43 млн, в том числе в апреле объем покупки вырос до $321,5 млн с $256,7 млн в марте, тогда как объем продажи сократился до $21,6 млн с $109,5 млн.

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